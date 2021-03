Abrissarbeiten in Tabakfabrik starten im April

Mit seinen rund 109 Metern Höhe soll der Quadrill-Tower, eingebettet in ein vierteiliges Gebäudeensemble, ein neues Wahrzeichen für die Tabakfabrik und die gesamte Stadt werden. Etwas verspätet wird nun im April mit dem Abbruch der nicht denkmalgeschützten Bauten aus den 1980er-Jahren an der Ecke Gruberstraße und Untere Donaulände gestartet. Darüber hinaus stehen Leitungsumlegungen an der Unteren Donaulände auf dem Programm. Im Mai wird mit dem Bau der Mittelrampe begonnen, für Juli ist die Errichtung der Schlitzwände für die Tiefgarage mit rund 700 Stellplätzen vorgesehen. Bis 2025 soll das 190-Millionen-Euro-Projekt der Bodner Gruppe fertig sein.

Auf dem Areal soll (wie berichtet) eine Mischung aus Büro-, Handels- und Gastronomieflächen sowie Wohnungen entstehen. Ebenso wird dort eine Arcotel-Dependance zu finden sein. Die geplante Einfahrt zur Tiefgarage wurde nach Anrainerprotesten und dem Engagement der Bürgerinitiative „Tabakfabrik - wir reden mit“ verlegt, sie wird nun nicht in der Ludlgasse, sondern mittels Rampe in der Hafenstraße realisiert. Bewegung gibt es übrigens nicht nur auf dem Gelände, sondern auch in der Bürgerinitiative selbst: Die bisherige Sprecherin Brita Piovesan hat sich heute wegen ihrem politischen Engagements bei den Neos zurückgezogen.

Für Vizebürgermeister Markus Hein (FP) ist das Projekt jedenfalls ein wichtiger Schritt, um der starken Nachfrage nach Geschäftsflächen gerecht zu werden: „Es stehen 600 Unternehmen auf der Warteliste für die Tabakfabrik.“