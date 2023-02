Abriss von GWG-Wohnhaus: Sozialplan für Mieter

Der GWG-Gebäudekomplex in der Freistädter Straße wird abgerissen und neugebaut.

Note 4,5 auf der fünfteiligen Notenskala: Die finale Bewertung im Gutachten des Sachverständigen Harald Pfeiffer sagt eigentlich schon alles über den Zustand der vier Wohnhäuser an der Freistädter Straße 13, 15, 17 und 19 aus. Die ursprünglich geplante Sanierung mache allein wirtschaftlich keinen Sinn. Es gebe keine Alternative zu einem Neubau, so GWG-Geschäftsführer Nikolaus Stadler nach der Information der Mieter der noch rund 40 vermieteten Wohnungen in den vier Gebäuden.