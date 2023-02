Abgängiger Heimbewohner kurz vor Mitternacht gefunden

Am Dienstag gegen 21 Uhr war den Pflegern aufgefallen, dass der demente Bewohner nicht in seinem Zimmer war. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter mehrere Polizeistreifen, die Feuerwehr Traun und die Rettung, suchten mithilfe von Hunden und Drohne nach dem Abgängigen. Nachdem sie im Inneren des Pflegezentrums und in der Umgebung nicht fündig geworden waren, hatte eine Streife der Bereitschaftseinheit gegen 23.40 Uhr nahe des Paschinger Einkaufszentrums PlusCity Erfolg. Der 88-Jährige hatte sich im Bereich der Straßenbahngleise aufgehalten, berichtet die Landespolizeidirektion. Er war leicht unterkühlt, aber unverletzt.

