Wirklich groß ist die Überraschung über das Nein des Umwelt- und Verkehrsministeriums zur geforderten Einhausung und Tieferlegung in der Leondinger Stadtpolitik nicht. Der Ärger aber umso mehr. Denn die Ablehnung aus Wien ist ein neuerlicher Rückschlag für die Leondinger, die seit mehr als einem Jahrzehnt eine Einhausung und Tieferlegung beim geplanten vierspurigen ÖBB-Westbahnausbau fordern. Wie exklusiv berichtet, lehnt das Ministerium in einer Antwort an den Nationalrat das Ansinnen der