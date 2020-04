Abfallsammelzentren in Linz-Land wieder offen

LINZ-LAND. Seit Dienstag sind nun auch in Linz-Land die Altstoffsammelzentren wieder geöffnet. Zuvor hagelte es Kritik von Bürgern und zum Teil auch von Politikern an der andauernden Schließung, während anderswo im Land die Entsorgung in den Altstoffsammelzentren schon wieder möglich war.

Warum man sich nun doch für die Öffnung entschieden hat, begründet Dietmar Kapsamer, Obmann des Bezirksabfallverbands Linz-Land und Bürgermeister von Kirchberg-Thening (SP), so: "Mit dem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft wollen wir den Menschen auch die Möglichkeit geben, ihre Abfälle wieder im Regelbetrieb in den Altstoffsammelzentren zu entsorgen."

Nicht zuletzt deshalb, weil vergangene Woche das Serviceangebot, dringende Entsorgungen via Termin und Voranmeldung zu erledigen, von den Menschen im Bezirk sehr stark nachgefragt war: "Da haben sich einige hundert Personen gemeldet."

Beim Besuch der Altstoffsammelzentren in Linz-Land gilt es für Besucher jedoch einige Regelungen zu beachten, der Einlass wird von Security-Mitarbeitern kontrolliert. "Je nach Größe des Altstoffsammelzentrums werden maximal zehn Autos, zum Teil auch nur drei, eingelassen", sagt Kapsamer. Staus und Wartezeiten würden sich aber dennoch in Grenzen halten, so der Obmann weiter.

Masken werden verteilt

Auf dem Gelände gilt es den Sicherheitsabstand von zwei Metern einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für Besucher, die keinen mitbringen, halten die Mitarbeiter vor Ort Schutzmasken bereit: "Wir haben rund 4000 Masken angekauft und in den Zentren verteilt."

Insgesamt sei die Wiederöffnung sehr ruhig und diszipliniert verlaufen: "Ich appelliere dennoch an die Menschen, wirklich nur dringende Entsorgungen zu erledigen", sagt Kapsamer. (jp)