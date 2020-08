Abfahrt Hafenstraße in Richtung Freistadt am Wochenende gesperrt

Die Sperre gilt von Freitag, 21 Uhr, bis Sonntag, 5 Uhr, teilte die Asfinag in einer Aussendung mit.

Um zum Linzer Industriegebiet und zur unteren Donaulände zu gelangen, sollen die Autofahrer in diesem Zeitraum die Ausfahrt Prinz Eugenstraße nutzen.

Nach 30 Baumonaten geht es an den Bypassbrücken nun an den "Feinschliff": Die Asphaltierungen im Kreuzungsbereich Hafenstraße machen die Sperre notwendig. Die Ausfahrt in Fahrtrichtung Zentrum ist davon nicht betroffen.