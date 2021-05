Geboren in Linz, zu Hause in Wilhering, ist Thomas Hartl ein Viel-Schreiber. Der ausgebildete Jurist arbeitet seit mittlerweile 21 Jahren als Schriftsteller, Autor und freier Journalist. Mit „Fauststarker Herzschlag“ hat er nach unzähligen Sachbüchern, Romanen und Thriller nun seinen ersten Jugendroman geschrieben. Ein Gespräch über Wege, Inspirationen und Erinnerungen an die eigene Jugend.