Ab sofort können Projekte beim Linzer Klimafonds eingereicht werden

Um eine Förderung zu bekommen, müssen die Projekte einen klaren Bezug zu Linz aufstellen, so die Bedingung von der Stadt. Entscheidend sind weiters vier definierte Kriterien, die vom Beitrag zum Klimaschutz bis zu Anpassungstrategien an den Klimawandel reichen. Eingereicht werden können sowohl öffentlich-rechtliche als auch private Projekte.

„Die Bewerber sollen dabei bewusstseinsbildende Maßnahmen mitdenken, die helfen, dass sich Linz zu einer klimaresilienten Industriestadt der Zukunft weiterentwickelt“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Darüber, wer eine Förderung bekommt, entscheidet der Stadtsenat - beraten wird er von dem unabhängigen Klimabeirat, der alle eingereichten Projektvorhaben bewertet. Bis 7. September 2020 können Projektanträge bei der Klimastabstelle eingereicht werden. Zudem soll es im Herbst und Winter 2020 weitere Einreichtermine geben, so die Ankündigung.

Nähere Informationen zum Ablauf und der Anmeldung gibt es online unter www.linz.at/klimafonds

Umweltstadträtin will Insel-Projekt vorantreiben

Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) ist erfreut, dass ab sofort Projekte eingereicht werden können: „Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Stadt auch selbst in die Gänge kommt und ihre Vorzeigprojekte für den Klimafond präsentiert.“ Und spielt damit auf die Neugestaltung des Urfahrmarktareals und allen voran an das von dem Architektenkollektiv G.U.T. (Andreas Henter, Martin Urmann, Markus Rabengruber, Gerald Anton Steiner) gestaltete Projekt „Eine Insel für Linz“ an. „Das Inselprojekt ist bis ins Detail durchdacht, lässt bestehende Nutzungen zu, bietet neue und inspiriert zu neuen Ideen. Von der Laufstrecke bis zur Bucht, die einen abgeflachten Zugang zum Wasser ermöglicht, finden sich vielfältige Interessen berücksichtigt“, sagt Schobesberger.

So sieht das Insel-Projekt des Architekturkollektiv G.U.T. aus. Bild: Architekturkollektiv G.U.T.

Das Insel-Vorhaben decke sich weitgehend mit den Vorschlägen aus der im Juli präsentieren Studie des Beirats der Linzer Zukunftswerkstatt zum „Donauufer/Urfahraner Markt, heißt es weiter. Im Herbst sei ein weiterer Termin fixiert, zu dem auch das Architektenkollektiv geladen sei. Dort solle auch die mögliche Errichtung einer Fuß- und Radwegbrücke über die Donau diskutiert werden. Weshalb rasches Handeln angesagt sei.

Neben Mitteln aus dem Fond, solle sich die Stadt zudem um Bundesgelder für das Projekt bemühen, so Schobesberger, die darauf verweist, dass die Umgestaltung des Areals auch Teil des im Mai beschlossenen Investitionspakets zur Ankurbelung der Wirtschaft ist. Neben Mittel aus dem Fond, will sich Schobesberger auch um Bundesgelder für das Projekt bemühen.