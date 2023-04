Ab Ostern auf dem Til-Schweiger-Schiff auf der Donau entschleunigen

Til Schweiger will schon immer von einem Schiff geträumt haben. Zusammen mit der Privatreederei Wurm & Noé setzte der Schauspieler diesen Traum in Form eines "Barefoot Boat" in die Realität um. Heimathafen dieses vor einem Jahr aus der Taufe gehobenen Spezial-Ausflugsschiffes ist zwar Passau, aber ab dem Wochenende macht es einen Abstecher von der Dreiflüssestadt in die oberösterreichische Landeshauptstadt. Mit speziellen Themenfahrten startet zugleich die neue Ausflugsschifffahrt.

Authentisch und natürlich

Das Til-Schweiger-"Barefoot Boat" will vor allem eines bieten: Authentizität und Natürlichkeit mit Rückzugsorten der Entspannung, und das gepaart mit Genuss. Schon das Äußere des Schiffes ist von viel Natur in Form von Holz geprägt, und auch im Innenraum wurde Wert gelegt auf natürliche Materialien wie Holz, Leinen, geflochtene Körbe und in sanften Farben gehaltene Stoffe. Auf der Speisekarte finden sich zudem viele Gerichte, die der Schauspieler selbst besonders schätzt.

Lange Tradition

Ganz neu ist das "Barefoot Boat" übrigens nicht. Als "MS Johanna" – benannt nach der ersten Frau des Firmengründers Erich Wurm – war das Schiff bereits jahrzehntelang als Fahrgastschiff im Einsatz, ursprünglich war es 1899 als Schleppkahn in Budapest gebaut worden. Durch den Komplettumbau in der Erlenbacher Schiffswerft am Main wurde daraus das knapp 66 Meter lange und fast neun Meter breite Til-Schweiger-Schiff.

Brunch auf der Donau

Von Linz aus finden ab Ostern an Sonntagen bis 7. Mai "Brunch"-Fahrten statt. Fahrtdauer: 10.30 bis 14 Uhr (Fahrpreis 46 Euro pro Person, inklusive Brunch, Tickets sind online erhältlich). Auch abends sind Fahrten mit dem "Barefoot Boat" möglich: An Freitagen und Samstagen heißt es um 19 Uhr "Leinen los" zur Dreieinhalb-Stunden-Fahrt (Fahrpreis 56 Euro pro Person inklusive Drei-Gänge-Menü, Tickets sind ebenfalls online erhältlich).

Das "Barefoot Boat" kann übrigens auch gemietet werden. Der Kunde nimmt das Steuer sozusagen in die Hand und plant zusammen mit der Reederei Abfahrtsort, Zeit und Dauer der Fahrt. (eku)

Informationen bzw. Buchungen unter www.donauschifffahrt.eu, Tel.: 0732/ 78 36 07

