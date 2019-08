Ab morgen prägen Wein und Kunst wieder die Altstadt

Morgen geht es los: Dann verwandelt sich das Linzer Zentrum bei der 25. "Wein und Kunst" wieder in ein Paradies für Weinliebhaber und Kunstinteressierte. Von 29. bis 31. August wird, jeweils von 15 bis 23 Uhr, groß gefeiert.

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Vorfreude ist schon groß", sagt Veranstalter Roland Pachner vom Verein Altstadt Linz. Auch deshalb, weil dieses Mal für die Veranstaltungstage ein schönes Wetter prognostiziert wird.

Bunte Eröffnungszeremonie

Mehr als 70 Winzer werden bei dem von den OÖN präsentierten Fest ihre Kreationen vorstellen, heuer werden allen voran die oberösterreichischen Weinbauern in Szene gesetzt. Diese dürfen sich sogar über eine eigene Genussmeile im Landhausdurchgang freuen. Neben den oberösterreichischen Tropfen werden dort auch Stände mit Schmankerln zu finden sein, an denen sich die Besucher stärken können.

Nicht entgehen lassen, sollte man sich zudem die diesjährige Eröffnungszeremonie: Auch dort wird sich alles, wie sollte es auch anders sein, rund um den Wein drehen. Bei der Tanzproduktion "red & white" – von der Linzer Gruppe The Crew – Dance Productions, in Kooperation mit der Tanzschule Horn und dem Verein Altstadt Linz – wird von den Tänzern, die den Rot- und Weißwein verkörpern werden, das gesamte Festgelände bespielt. "Diese Eröffnung wird einmal etwas ganz anderes, die Vorführungen ziehen sich vom Arkadenhof, über die Promenade bis hin zum Alten Markt", sagt Pachner. Die Eröffnung startet am Donnerstag, um 18 Uhr, alle Gäste sind eingeladen, auch selbst ihr Tanzbein zu schwingen.

Interessierte haben zudem die Gelegenheit, die von den ansässigen Galerien ausgestellten Kunstwerke zu bewundern. Verzichten müssen sie heuer hingegen auf die Kunst- und Handwerksstände, die dieses Mal nicht vertreten sein werden.

Charity-Aktion

Mit ihrem Besuch können die Gäste der Veranstaltung auch heuer wieder etwas Gutes tun: Bei der Aktion "Mein Glas für Timo" in Kooperation mit der Firma Rechberger wird bei der "Wein und Kunst" erneut ein benachteiligtes Kind unterstützt. Dieses Jahr geht der Erlös an den 2-jährigen Timo aus Königswiesen. (jp)

