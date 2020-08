Ab morgen patrouilliert der Ordnungsdienst im Neuen Rathaus

Wie kann die Sicherheit der Mitarbeiter im Neuen Rathaus erhöht werden? Ausgangspunkt für diese Überlegungen in Linz war das Thema Gewalt in Ämtern - diskutiert wurde es von den Stadtverantwortlichen mit der Landespolizeidirektion, dem Verfassungsschutz, dem Ordnungsdienst und der Personalvertretung.

Gemeinsam wurde ein Maßnahmenpaket erarbeitet, das von baulichen Maßnahmen, über eine Ausweitung des Alarmierungssystems bis hin zu verstärkten Sicherheitsschulungen reicht. Neu ist auch, dass ab morgen Mitarbeiter des Ordnungsdiensts in besonders stark frequentierten Bereichen im Neuen Rathaus patrouillieren werden.

„Wir sind zur Ansicht gekommen, dass Uniformierte nicht nur am ehesten dazu beitragen, Menschen von aggressiven Handlungen im Affekt abzuhalten, sondern dass im Falle eines Falles professionelle Hilfe am raschesten vor Ort ist“, erklären die für Personal und Liegenschaften zuständige Stadträtin Regina Fechter (SP) und Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) in einer gemeinsamen Erklärung. Für den neuen Sicherheitsdienst wurde ein eigenes Rundgangkonzept entwickelt, ebenso wie ein Alarmierungsprozedere über den Portier, heißt es weiter.

Bereits mit Jahresbeginn wurden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen bzw. installiert, wie etwa eine Videoüberwachung. Zuvor war bereits die Zahl der Zugänge ins Rathaus reduziert worden, um Kontrollen leichter zu ermöglichen.