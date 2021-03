Ab Juni wird im Wimhölzel-Hinterland neu gebaut 

Die Entscheidung die Anlage im Wimhölzel-Hinterland abzureißen und neu zu bauen, war eine, die zunächst viele Sorgen, Unzufriedenheit und Proteste hervorrief. Letztlich mündete sie aber in einem kooperativen Planungsverfahren, bei dem die Wünsche der Bürger in das GWG-Projekt eingearbeitet wurden. Und in einem Sozialplan in Höhe von 3 Millionen Euro, der von der Stadt und der GWG aufgestellt wurde, um rund 250 besonders betroffene Mieter, darunter viele Geringverdiener, Alleinerzieher und Mindestpensionisten zu unterstützen. Nach derzeitigem Stand ist aber fraglich, ob wirklich das gesamte Volumen benötigt werde, hieß es bei der heutigen Pressekonferenz.

Dort wurde auch bekanntgegeben, dass im Juni mit der ersten Bauetappe an der Ing.-Stern-Straße und an der Engelmannstraße gestartet werden soll, wo die 103 alten Wohnungen bereits gänzlich abgerissen wurden. Geplant wäre der Baustart eigentlich bereits für das Vorjahr gewesen, die Corona-Krise machte dem aber einen Strich durch die Rechnung.

In diesem ersten Abschnitt, der bis Anfang 2023 abgeschlossen werden soll, entstehen 101 der insgesamt knapp 400 neuen Wohnungen. Von Anfang 2023 bis Anfang 2025 folgt die 2. Etappe in der Memhardstraße/Schreberstraße, die dritte Etappe in der Schreberstraße/Kronbergerstraße ist für 2024/2025 geplant. Den Abschluss bildet die 4. Etappe (2025 bis 2026) in der Krinnerstraße/Ebenhochstraße. Die Abbrucharbeiten werden parallel dazu durchgeführt, sie sollen Anfang 2023 wieder aufgenommen werden. Die Wohnungen in den Abschnitten zwei bis vier stehen bereits jetzt zum Teil schon leer. Nicht alle bisherigen Mieter werden wieder in die neuen Häuser einziehen, generell sei der Wunsch weiter im Franckviertel zu wohnen sehr groß, so der Tenor bei der Pressekonferenz.

Das Investitionsvolumen des Gesamtprojektes wird voraussichtlich zwischen 35 und 38 Millionen Euro betragen. Die Neubebauung wird, so sehen es die Pläne vor, zwischen vier und acht Geschosse umfassen, die Dichte, spricht die Wohnnutzfläche wird bei fast gleich bleibender Wohnungszahl aber erhöht.

Als ein Musterprojekt und ein Vorbild, dem viele weitere in der Stadt folgen sollen, bezeichnete heute Bürgermeister Klaus Luger (SP) das Vorhaben im Franckviertel. Es zeige allen voran mit dem vereinbarten Sozialplan, dass all jene, die Unterstützung brauchen, diese auch bekommen. Von den 233 bereits abgesiedelten Mietern haben 74 Unterstützungen daraus bekommen, von den 151 noch wohnhaften Mietern haben 64 weitere Anspruch auf die Leistungen.

„Keine Kündigungen ausgesprochen“

Vonseiten der Stadt wurden für den Sozialplan bereits mehr als 440.000 Euro ausbezahlt, in Kombination mit den Leistungen durch die GWG haben die 74 Mieter durchschnittlich 8.420 Euro an Unterstützung erhalten, wie Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) informiert. Mit Blick auf die Zahlen sei davon, auszugehen, so Luger, dass das von Stadt und GWG in Aussicht gestellte Volumen in Höhe von drei Millionen Euro, nicht ausgeschöpft werde.

GWG-Aufsichtsratsvorsitzender Dietmar Prammer verweist auf die breite Unterstützung für die Mieter: Angefangen von einem Übersiedlungsservice, über die bevorzugte Behandlung von Wohnungswünschen bis zur Stundung von Einmalzahlungen. Besonders stolz ist er darauf, dass für jeden Mieter individuelle Lösungen gefunden wurden und keine Kündigungen ausgesprochen werden mussten. Ähnlich äußert sich GWG-Direktor Nikolaus Stadler, für den das Projekt auch auszeichnet „dass die Bedürfnisse der Mieter bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden.“

Vizebürgermeister Markus Hein (FP) spricht davon, dass der Planungsprozess nach den anfänglichen Schwierigkeiten gut angenommen wurde und neue Perspektiven eröffnet hat. So wird es in der neuen Anlage künftig eine Sammelgarage geben, mit der die Parkplatzsituation entschärft werden soll. Er ist zuversichtlich, dass der Zeitplan trotz Corona-Krise eingehalten werden kann. Mit dem Gemeinderatsbeschluss von diesen März wurde auch der Beschluss zum Verkauf der Straßenzüge an die GWG bereits gefasst, der Bauplatzbewilligung und somit der Baubewilligung stehe nichts mehr im Wege.