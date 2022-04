Ab ins kühle Nass zum Start der Freibadsaison

Die Wetterprognosen versprechen zwar kein traumhaftes Badewetter, ab Samstag können "mutige" Besucher im Leondinger Freibad trotzdem wieder den Sprung ins kühle Nass wagen. Auf sie wartet heuer übrigens eine besondere Neuerung: Sie können im Freibad erstmals ins "Meer" abtauchen – möglich wird das durch die neuen Virtual-Reality-Brillen. Damit können Schildkröten genauso beobachtet werden wie Quallen oder Doktorfische.

Die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) ist überzeugt davon, dass mit den vielen Attraktionen für die ganze Familie "auch an weniger heißen Tagen Urlaubsstimmung aufkommt".

In Linz folgt die Eröffnung einen Tag später am Sonntag: Täglich ab 9 Uhr kann auch in der Fitnessoase Parkbad, der Wellnessoase Hummelhof, der Erlebnisoase Schörgenhub und der Familienoase Biesenfeld im Freien geschwommen und geplanscht werden.

Den Muttertag (8. Mai) und Vatertag (12. Juni) feiern die Linz AG Bäder mit einem besonderen Angebot. Zur Feier des Tages dürfen einmal die Mütter, das andere Mal die Väter zum halben Preis in eine der Bäderoasen. Dort wird auch abseits der Schwimmbecken etwas geboten: im Parkbad etwa mit der 30.000 Quadratmeter großen Grünfläche. Ebenso gibt es weiterhin die Online-Auslastungsanzeige.