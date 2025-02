Ab in die Grotte! Die Zwerge sind wieder frisch geschnäuzt und geputzt

Drache Lenzibald harrt der Dinge, die Zwerge stehen in der Grotte in Position, und der Würstelverkäufer freut sich auf neue Laufkundschaft. Soweit ist bei der Linzer Grottenbahn alles beim Alten – und doch wieder auf Anfang gestellt. Denn am kommenden Samstag, dem Faschingssamstag, beginnt in der Grottenbahn die neue Saison.

Rauf zur Grottenbahn - der Bahnhof wurde saniert Bild: VOLKER WEIHBOLD

Bis vor wenigen Tagen hörte man sowohl in der Grotte als auch beim Bergbahnhof noch geschäftiges Treiben – und zwar von den Handwerkern. Denn vor allem der Bergbahnhof wurde saniert und im Wartebereich eine neue, kleine Ausstellung installiert, die die Wartezeit forthin verkürzen soll. Hier gibt es Wissenswertes zur Pöstlingbergbahn, der Maximilianischen Turmlinie sowie der Grottenbahn selbst. Zum Beispiel, dass die 2,9 Kilometer lange Bahn 1898 eröffnet wurde und 255 Höhenmeter überwindet. Oder dass die Turmlinie im 19. Jahrhundert errichtet wurde – sechs Türme befanden sich am Pöstlingberg, fünf gibt es noch, in einem davon schuften die Zwerge. Die Grottenbahn selbst gibt es mittlerweile seit 119 Jahren – so wie sie heute aussieht, seit 1948. Der Keller, in dem sich der im Maßstab 1:7 nachgebaute Linzer Hauptplatz befindet, wurde zu Ostern vor 75 Jahren eröffnet – ob es immer noch die Original-Würstel sind, die hier verkauft werden, ist nicht gewiss.

900.000 Euro investiert

Die Sanierung des Bahnhofs war auch notwendig geworden, weil sich verschiedenste Pflanzen im Mauerwerk angesiedelt hatten. Deren Wurzeln haben über die Jahre das Mauerwerk angegriffen, der Frost tat sein Übriges, erklärt Jutta Rinner, Vorstandsdirektorin der Linz AG. 900.000 Euro seien insgesamt in den Bergbahnhof und in die Grottenbahn investiert worden.

Saniert wurden auch die Figuren, 3000 LED-Lampen wurden geprüft bzw. getauscht, 2000 Eiszapfen, die in der Grotte von der Decke hängen, wieder "gefrostet", die 16 Märchengruppen im Keller gereinigt, und beim Eingang ins "Bergwerk" wurde ein neuer Glitzerboden aufgetragen.

Barbara Kaiser-Anzinger und Jutta Rinner Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es hat sich also seit dem Ende der Vorsaison, in der 145.115 Gäste die Grottenbahn besucht haben – davon 59.433 Kinder –, einiges getan. "Nach der arbeitsreichen Winterpause freuen wir uns, wenn sich die Tore der Grottenbahn wieder öffnen und in der Grotte wieder Kinderlachen zu hören ist", sagt Barbara Kaiser-Anzinger, Leiterin der Grottenbahn. "Und wenn am ersten Tag, dem Faschingssamstag, die Kinder und ihre Eltern verkleidet kommen, freuen wir uns umso mehr."

Die Preise wurden im Vergleich zum Vorjahr etwas angehoben: Erwachsene 6,70 Euro, Kinder 4 Euro, Familienticket (2 Erwachsene, 2 Kinder) 18,10 Euro. Im Preis inkludiert: die Fahrt mit Lenzibald und – haaatschi – so oft Zwergerl schnäuzen wie gewünscht.

Nächste Termine:

Die Grottenbahn ist von 21. bis 28. März auch Ausstellungsort des Nextcomic-Festivals

Maskottchen Sebastian feuert auch heuer wieder die Kinder beim Junior-Marathon am 12. April an.

