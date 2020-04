Ab Dienstag fahren wieder mehr Busse und Straßenbahnen

Am Dienstag kommender Woche, wenn alle bis zu 400 Quadratmeter großen Geschäfte wieder aufsperren dürfen, werden auch in der Landeshauptstadt mehr Menschen unterwegs sein.

Die Linz Linien reagieren darauf und heben den bislang geltenden Sonntagsfahrplan auf. So werden ab 14. April die Straßenbahnen der Linien 1 und 2 am gemeinsamen Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Simonystraße und Universität tagsüber im 7,5-Minuten-Takt unterwegs sein.

Und auf den Linien 3 und 4 werden die Straßenbahnen zwischen den Haltestellen Landgutstraße und Trauner Kreuzung im 10-Minuten-Takt fahren. Zusätzlich, so die Linz Linien, wird es Intervallverdichtungen im Frühverkehr und auf den Linien 1 und 2 auch am Nachmittag geben. Auch die Autobus- und Obuslinien werden verstärkt. Die Stadtteilbuslinien 101, 102, 103, 104, 105, 107, 191 und 192 fahren ab Dienstag wieder nach Normalfahrplan.

Kinderbetreuung "garantiert"

Mit der Öffnung zahlreicher Geschäfte dürfte auch der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen steigen. Die Stadt Linz rechnet jedenfalls damit, weil zahlreiche Eltern an den Arbeitsplatz zurückkehren. Die Kapazitäten seien gesichert, so Bürgermeister Klaus Luger (SP) und die zuständige Referentin Eva Schobesberger (Grüne). "Wir garantieren Eltern, die arbeiten müssen, auch nach Ostern einen Betreuungsplatz." Es gebe an den bisher geöffneten neun Standorten genügend Räumlichkeiten, um die Kinder in relativ kleine Gruppen aufzuteilen. Gleichzeitig appellieren Luger und Schobesberger, dass Angebot nur dann anzunehmen, wenn keine andere Möglichkeit zur Betreuung der Kinder bestehe.

Jenen Eltern, die ihre Kinder in den vergangenen Wochen zuhause betreut haben, wird die Stadt Linz auch keine Gebühren verrechnen. Diese Erleichterung soll kommende Woche im Stadtsenat und im Verwaltungsausschuss beschlossen werden.

