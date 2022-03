Ab April hat auch Wilhering eine Dorfladenbox

Mit den Krisen der jüngeren Vergangenheit hat sich gezeigt, wie wichtig die regionale Versorgung mit Lebensmitteln ist. Das Gute, das so nah ist, zu nutzen, haben sich Johannes Firschleitner, Thomas Fellinger und Patrick Schoyswohl mit der Gründung der Dorfladenbox GmbH zur Aufgabe gemacht. Und sie sind damit erfolgreich dem Wunsch vieler Konsumenten nach Produkten aus der Umgebung nachgekommen. Gleichzeitig wurde den Direktvermarktern ein innovativer und nachhaltiger Vertriebsweg geboten.

Das Konzept greift. Zu den schon bestehenden Standorten (sechs in Oberösterreich, einer in Deutschland) kommen im heurigen Frühjahr vier neue Standorte dazu. Neben Wieselburg, Purgstall an der Erlauf und Regau wird am 2. April in Wilhering eine Dorfladenbox eröffnet.

Verantwortlich dafür ist die Familie Rohrhuber. Sie betreibt in Wilhering eine Mostschänke und einen Hofladen, ist dadurch bereits erfahren, was die Kundenbedürfnisse nach regionalen Produkten von Landwirten aus der Umgebung anlangt. Durch die Dorfladenbox schaffen sie nun für ihre Kunden die Möglichkeit, den regionalen Einkauf zeitlich flexibel zu tätigen. Zum breiten Sortiment tragen zahlreiche Landwirte aus der Umgebung bei.

In den Dorfladenboxen stehen Produkte von lokalen Direktvermarktern und kleinstrukturierten Betrieben aus der Nähe des Standortes zum Verkauf. Somit variiert das Sortiment auch je nach Ort und Region. Die Idee dahinter ist auch noch, dass die Konsumenten nicht mehr durchschnittlich acht Hofläden besuchen müssen, um einen Wocheneinkauf zu erledigen, sondern können die Hofladen-Produkte zentral an einem Ort einkaufen.