"Eine Eröffnung, wie ursprünglich angekündigt, im Juni wäre zwar grundsätzlich möglich gewesen, aber wir wollten es richtig machen." So erklärte gestern Philipp Kaufmann, Gründer der KaufmannGruppe, warum der Oberwirt in St. Magdalena nun doch erst am 27. Oktober offiziell wiedereröffnet wird.