Ab 23. November weihnachtet es in Linz

Alle Jahre wieder prägen sie für ein paar Wochen das Bild der Linzer Innenstadt: Die Weihnachtsmärkte im Volksgarten und auf dem Hauptplatz öffnen am 23. bzw. 24. November und warten dabei mit Neuheiten auf. Der beleuchtete Eingangsbogen als "Eingangstor" zum winterlichen Märchenland ist es im Volksgarten. Dort gibt es heuer erstmals auch eine Pop-up-Weihnachtshütte, in der jede Woche wechselnde Aussteller ihr Sortiment präsentieren. Für die Kinder gibt es vier neue Spielhäuschen und die Bühne ist diesmal zentral platziert.

"Die Weihnachtsmärkte sind ein Frequenzbringer für die regionale Wirtschaft", sagt die zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP). Fünf Wochen lang haben die insgesamt 113 Verkaufsstände am Hauptplatz und im Volksgarten täglich von vormittags bis 21 Uhr geöffnet.

Knapp 40 Brauchtums- und Kulturveranstaltungen sorgen auf den beiden Märkten für ein abwechslungsreiches Programm. Der Christkindlmarkt auf dem Hauptplatz wird am 23. November um 17 Uhr eröffnet, der Weihnachtsmarkt im Volksgarten am 24. November um 15 Uhr.

Extra für Touristen

Das Gutscheinheft, das die Linzer Weihnachtsmärkte in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Linz als Extra für Touristen anbieten, wurde heuer ausgeweitet. Denn diesmal gilt es auch beim Advent am Dom, womit eine Vielzahl an Aktionen und Rabatten den Weihnachtsbummel attraktiver machen, so Lang-Mayerhofer.

Wie gewohnt wird der gelbe Linzer City Express von Bernd Geiger in der Vorweihnachtszeit zum Hop-On Hop-Off Weihnachtszug, der Freitag bis Sonntag die fünf Linzer Weihnachtsmärkte (Hauptplatz, Domplatz, Volksgarten, Klosterhof, Pfarrplatz) verbinden. Von 15 bis 19 Uhr kann das Angebot kostenlos genutzt werden.

Elf Christbaummärkte

Wer bei der Wahl des passenden Christbaums nicht zu spät kommen will, muss noch etwas warten. Denn die elf Linzer Christbaummärke öffnen erst am 11. Dezember. Hier bieten etwa 20 Christbaumhändler täglich von 8 bis 18.30 Uhr ihre Bäume an: Weihnachtsmarkt Volksgarten, Südbahnhofmarkt, Urfahraner Marktgelände, Dauphinestraße, Heinrich-Kandlweg, Grünmarkt Urfahr, Markt Lonstorferplatz, Solarcity, Glimpfingerstraße, Bindermichl und Neue Heimat.

