Radfahrer, Läufer, Spaziergänger: Die A7-Unterführung Haselbach ist gut frequentiert, viele nutzen diesen Weg, um zum Damm und weiter in die Innenstadt zu gelangen. Die Tatsache, dass die Unterführung wegen der Sanierung der Mühlkreisautobahn gesperrt werden muss, liefert nun Diskussionsstoff. Die Aussicht auf die Umwege, die dann in Kauf genommen werden müssen, stößt so manchem Radfahrer und Fußgänger nämlich sauer auf.