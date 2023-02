A7-Auffahrt Dornach bis Mitte Mai gesperrt

Die Erneuerung der Mühlkreisautobahn (A7) zwischen der Voestbrücke und Dornach führt auch zu einer „tiefgreifenden“ Sanierung der Rampen der Anschlussstelle Auhof. Dafür müssen in drei Sanierungsschritten die Auf- und Abfahrten erneuert werden.

Der erste Sanierungsabschnitt startet diese Woche am 1. März und wird bis 23. Mai dauern. Dafür müssen die Autobahn-Auffahrten in Richtung Freistadt als auch in den Linzer Süden komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Abfahrt in Dornach ist weiterhin möglich, ausgewichen werden kann für den Weg auf die A7 über die Anschlussstellen Urfahr und Treffling.

Die Asfinag erneuert in der Anschlussstelle Dornach Fahrbahnbelag, Lärmschutz, Beleuchtung und Entwässerung.

