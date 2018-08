Zwischen Badespaß und Baustellenlärm

LINZ. So behält man während der Hitzewelle in der Landeshauptstadt einen kühlen Kopf.

Bei über 30 Grad lockt der Sprung ins kühle Nass. Viele suchen zurzeit Abkühlung in den Linzer Freibädern oder Seen. Eine Alternative dazu sind Schattenplätze und Eisdielen. Bild: Alexander Schwarzl

"Manche mögen’s heiß" ist nicht nur ein Filmklassiker, sondern zurzeit auch Thema Nummer eins in Österreich. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad suchen viele den Sprung ins kühle Nass oder ein schattiges Plätzchen zum Entspannen.

So auch Gregor Wiesinger, der vor der Arbeit mit einem Freund im Parkbad die Sonne genießt. "Es ist schon sehr angenehm, dass wir uns heute abkühlen können. Ansonsten helfen nur noch eine kalte Dusche oder der Ventilator", sagt Wiesinger. Das kühle Nass vor Augen hat auch Bademeister Markus Höck. Ans Hineinspringen ist jedoch nicht zu denken: "Die jungen Burschen und Dirndln haben eine Freude, wenn sie sich abkühlen können. Für mich hat aber ihre Sicherheit oberste Priorität." Für eine zwischenzeitliche Abkühlung halten Höck und seine Kollegen gerne einmal die Füße ins Wasser oder schwimmen vor Dienstbeginn ein paar Runden.

Ab und zu gönnt sich auch Christiane K., die im Café am Höhenrausch arbeitet, eine Abkühlung im Wasser. "Hier unten den Fontänen zu stehen, ist das Einzige, was halbwegs hilft", sagt sie. Ein lauschiges Plätzchen am Höhenrausch hat sich auch eine Familie aus Lausanne gesucht. Fabienne B. kommt seit Jahren mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern nach Linz.

Wasserspaß in der Innenstadt

Warum sie sich bei diesen Temperaturen für den Höhenrausch entschieden haben? "Hier ist es schön und die Kinder haben es lustig. Wir gehen später an die Steyr baden", sagt die Mutter.

Einen schattigen Ruheplatz in der Linzer Innenstadt suchen aber auch die tierischen Begleiter. Hundedame Lucky entspannt sich neben ihrer Wasserschüssel, während Herrchen Harald Holfeld das Treiben auf der Landstraße "mal bei einem Achterl und mal bei einem Glas Wasser" beobachtet. "Meine Freundin ist einkaufen gegangen, und ich genieße hier die Ruhe. Später gehen wir dann ins Biergartl an der Donau", sagt der Regensburger.

Eine kurze Auszeit von den Urlaubsvorbereitungen gönnt sich auch Thomas Vajay mit seinen Kindern Noel und Estelle. Die drei genießen ein Eis im Schatten, bevor es morgen früh mit dem Flieger Richtung USA geht. In der Wohnung der Familie gilt das Motto "Fenster zu, Vorhang zu und Klimaanlage an", sagt Vajay.

Aber was machen all jene, die bei diesen heißen Temperaturen arbeiten müssen und keine Möglichkeit zur Abkühlung haben?

Kein Hitzefrei in Sicht

"Da hilft nur, viel Wasser zu trinken und sich zeitweise im Container ein bisschen auszuruhen", sagt Polier Johann Stiendl, der bei der Eisenbahnbrücke im Einsatz ist. Hitzefrei gibt es laut Stiendl fast nie, "da die Baustelle fertig werden muss".

Trinkbrunnen-App

Wo man in der Landeshauptstadt seinen Durst stillen kann, verrät eine eigene App. Diese gibt es seit rund einem Jahr. Sie zeigt die teilweise unbekannten Standorte der Trinkbrunnen, an denen man sich kostenlos mit gesundem Trinkwasser erfrischen kann. Es wird auch angezeigt, wenn einzelne Trinkbrunnen gewartet werden müssen oder aus anderen Gründen ausfallen. Wenn die Markierung blau ist, steht eine Erfrischung zur Verfügung, bei Rot gibt es leider nichts zu trinken. Zu finden ist die App unter http://webgis.linz.at/rpweb/Brunnen.aspx

