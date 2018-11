Zuerst Bürgermeister, dann Pfarrer: Bock-Porträt erhält Ehrenplatz im Stift

LINZ/ST. FLORIAN. Linz verleiht Porträt ihres ehemaligen Stadtchefs dauerhaft nach St. Florian.

Das Porträt von Wilhelm Bock Bild: privat

Mehr als 50 Jahre lang hatte es seine Heimat im Alten Rathaus in Linz, dann lagerte das Porträt von Wilhelm Bock seit neun Jahren in einem Depot, weil er im Ständestaat von 1934 bis 1938 Linzer Bürgermeister war. Nun hat das Bild von Bock im Stift St. Florian eine neue Heimat gefunden.

Probst Johannes Holzinger gelang es, dass der Linzer Bürgermeister Klaus Luger das Bild als Dauerleihgabe an das Stift übergibt, wo es einen Ehrenplatz erhält.

Der Hintergrund: Der ehemalige Linzer Bürgermeister war nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich 1938 ins KZ Dachau gekommen. Dort entschloss er sich, Augustiner Chorherr von St. Florian zu werden. Nach einem weiteren Gefängnisaufenthalt durch die Nazis kam er Ende des Krieges frei, war dann Stiftsdechant und Stadtpfarrer von Vöcklabruck, wo man später die Hauptstraße nach ihm benannt hat.

1958 entstand dann das Bild, das nun in St. Florian hängt. Bock führte die Studentenwochen ein und lud in den Ferien Studenten aus den 30 Pfarren nach St. Florian ein. Dadurch hatte das Stift in den 1950er und 1960er Jahren ein regen Zuwachs an Priestern zu verzeichnen. Daran erinnert Pfarrer Engelbert Leitner in einer Gebetsstunde im Stift.

