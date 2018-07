Wieder Einbrüche am Südbahnhofmarkt: FPÖ fordert Videoüberwachung

LINZ. VP-Chef Baier möchte, dass am Markt auch ein Alkoholverbot umgesetzt wird.

Die Aufregung war groß gestern Vormittag am Linzer Südbahnhofmarkt, als unter den Standlern die Runde machte, dass es in der Nacht auf Montag schon wieder zwei Einbrüche in Kojen gegeben hat.

Wobei die unbekannten Täter bei einem Objekt gescheitert sind und es beim Versuch blieb. "In der Burgerei haben sie das Fenster nicht aufgebracht", sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Es blieb beim Sachschaden.

Zwei Einbrüche beim "Demlgut"

Den gibt es auch beim sogenannten "Demlgut". Hier gelangten die Täter auch in die Koje, gestohlen wurde aber nichts. Das war vor gut fünf Wochen, als in dieselbe Koje bereits einmal eingebrochen worden ist, noch anders. "Damals wurde das Wechselgeld gestohlen. Aber das nehmen wir jetzt immer mit", sagt Nicole F. Sie ist Mitarbeiterin und Lebensgefährtin des Betreibers. "Angst habe ich nicht. Aber lustig ist das nicht, wenn man immer damit rechnen muss, dass wieder etwas passiert", sagt F. Ganz abgesehen von den Scherereien, die so ein Einbruch mit sich bringe.

Die jüngsten Vorfälle reihen sich in Einbrüche und Einbruchsversuche, die es in den vergangenen Monaten verstärkt am Marktgelände gegeben hat. Ob diese, wie von manchen Anrainern und Standlern vermutet, mit der Gruppe alkoholkranker Menschen in Verbindung zu bringen sind, die sich verstärkt im Garten des alten Bahnhauses der ehemaligen Pferdeeisenbahn neben dem Marktgelände niedergelassen haben, sei nicht gesichert, sagt Pogutter.

Das Vorgehen zeige nur, "dass es sich hier nicht um eine Profi-Tätergruppe handelt", sagt Pogutter. Die Exekutive führe verstärkt Streifengänge über das Gelände durch. "Wir patrouillieren immer wieder, aber die Vorfälle sind sehr unregelmäßig. Im Mai und Juni gab es mehrere, im Juli war es bis jetzt ruhig", sagt der Stadtpolizeikommandant.

FP-Chef Detlef Wimmer fordert, dass die Polizei, ähnlich wie am Hinsenkampplatz und in der Altstadt, auch beim Südbahnhofmarkt eine Videoüberwachung ermöglichen soll.

Und VP-Chef Bernhard Baier möchte, dass – so wie am Hessenpark – auch am Marktgelände ein Alkoholverbot (mit Ausnahme der behördlich genehmigten Ausschankbereiche) umgesetzt werden soll. Dafür braucht es aber eine Mehrheit im Gemeinderat. Die Unterstützung der FPÖ, die so ein Verbot auch will, reicht dafür nicht.

