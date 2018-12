Wenn ganz normale Wege zu Hindernissen werden

LINZ. Verein "Freiraum Europa" kämpft für eine Welt ohne Barrieren.

Der heutige Tag der Menschen mit Behinderung soll Bewusstsein schaffen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

25 Jahre ist es her, dass die Vereinten Nationen am heutigen 3. Dezember den internationalen Tag der Menschen mit Behinderung ausriefen. Zehn Jahre jünger ist der Verein "Freiraum-Europa", der 2003 in Linz aus der Taufe gehoben wurde und seither die Anliegen behinderter Menschen vertritt.

Zwei wesentliche Bereiche prägen die Arbeit des Vereins: das Engagement für eine barrierefreie Welt und die Unterstützung von Kindern mit Behinderung. "Wir kämpfen für ein Leben ohne Hindernisse. Barrieren stehen übrigens nicht nur Behinderten im Weg", sagt Vize-Direktorin Klaudia Dorninger. Auch Menschen mit einer zeitweiligen Behinderung nach Unfällen können die Schwierigkeiten nachempfinden, sich im Alltag mühelos fortzubewegen.

"Freiraum-Europa" unterhält Büros in Linz, Graz und Wien. Der Verein ist auch im bayrischen Rosenheim zu Hause. In seinen Beratungszentren in Linz und Graz bietet er Mitarbeiterschulungen für große Unternehmen an. "Bei diesen Kursen wird nachgestellt, wie es seh- oder körperbehinderten Menschen in der Praxis ergeht", sagt Dorninger.

Eine holprige Welt

Sitzen gesunde Menschen im Rollstuhl, um auf für sie ungewohnte Weise vorwärtszukommen, sind diese schnell in eine andere Welt versetzt. Es ist eine holprige Welt, in der die unterschiedlichsten Barrieren zu überwinden sind: "Keinen Passanten stört ein aus der Wand ragender Briefkasten oder ein ampelgeregelter Fußgängerübergang. Für Sehende sind das Alltagssituationen, für Menschen mit Sehbehinderung ist es ein Hindernislauf", sagt Dorninger.

Neben Beratungen bietet "Freiraum-Europa" auch jede Menge Technik an. In der hauseigenen Produktabteilung namens "Taktifloor" sind taktile Leitsysteme wie Boden- und Stufenmarkierungen oder Handläufe mit ertastbarer Schrift ausgestellt und werden nach Wunsch verlegt.

An den Haltestellen der Linzer Straßenbahn weisen Akustikbojen Sehbehinderten den Weg zur Fahrertür. Das Konzept stammt von "Freiraum-Europa". Der Verein war beratend zur Stelle, als der Wissensturm mit taktilen Systemen ausgerüstet wurde. Derzeit wird in der Wiener Hofburg an barrierefreien Abschnitten gearbeitet.

In denkmalgeschützten Häusern sind der Barrierefreiheit häufig enge Grenzen gesetzt: "Nach dem Anbringen von Treppenmarkierungen und Handlaufschienen sind unsere Möglichkeiten meistens ausgeschöpft", bedauert die "Freiraum"-Sprecherin.

Viele Kleinspender

Für den gemeinnützigen Verein, der das staatliche Spendengütesiegel besitzt, managt Dorninger auch das Fundraising. Die Finanzierung wird überwiegend von Spenden getragen. "Der Großteil unseres Budgets wird von Kleinspendern aufgebracht, die im Durchschnitt zwischen 10 und 20 Euro hergeben", sagt Dorninger. Ein geringer Budgetanteil kommt von Unternehmen.

Die Zusammenarbeit mit Sponsoren basiere auf Geben und Nehmen, sagt die stellvertretende "Freiraum"-Chefin und nennt ein Beispiel: "Ein Mühlviertler Bauunternehmen, das unseren Verein großzügig sponsert, entwickelt gerade ein Musterhaus mit taktilen Leitsystemen. Bei diesem Projekt bringen wir uns mit Fachwissen ein." (fam)

