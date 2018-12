Weniger Geld für Mauthausen Komitee, SP und Grüne verließen Gemeinderat

GALLNEUKIRCHEN. Die FPÖ Gallneukirchen beantragte die Kürzung der Förderung für das Komitee.

Das Mauthausen Komitee Gallneukirchen organisiert auch immer wieder Gedenkveranstaltungen. Bild: Alexander Schwarzl

Aus Protest gegen die Kürzung der Subvention für das Mauthausen Komitee Gallneukirchen verließen SP und Grüne die jüngste Sitzung des Gallneukirchner Gemeinderates.

Das Budget für 2019 war bereits beschlossen, als es Donnerstagabend zum Aufruhr im Gallneukirchner Gemeinderat kam. In einem eigenen Punkt wurden die freiwilligen Förderungen, Zuwendungen und Subventionen beschlossen. Da hakte die FPÖ mit einem Gegenantrag ein. Der Inhalt: Die bisherige Subvention von 4000 Euro für das Mauthausen Komitee Gallneukirchen soll verringert werden. "Wir sind der Meinung, dass 2500 Euro reichen müssen. Wenn man sich die Veranstaltungen der vergangenen zwei Jahre ansieht, wurde teilweise schon kräftig übertrieben", sagt Josef Mitterhuber, FP-Fraktionschef in Gallneukirchen.

Der Verein erhält seit 2010 jährlich eine Subvention von 4000 Euro und veranstaltet zwei Gedenkfeiern beim Mahnmal in Gallneukirchen, Schülerexkursionen oder Ausstellungsbesichtigungen. Bei der heurigen Gedenkfeier im Februar war als Hauptredner der Schriftsteller Thomas Baum geladen. Dieser erwähnte in seiner Rede einige "Einzelfälle in der FPÖ". "Dies stieß der Gallneukirchner FPÖ sauer auf, und so stellten sie in der Gemeinderatssitzung den Antrag, die Subvention zu reduzieren. So etwas ist noch nie da gewesen, dass ein Antrag gegen eine einzelne Organisation gestellt wurde", sagt Rupert Huber, der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Gallneukirchen.

Für Vizebürgermeister Sepp Wall-Strasser (SPÖ) werden "durch diesen Gegenantrag der FPÖ Gräben aufgerissen, und das kurz vor Weihnachten!" Sein Ersuchen an die Bürgermeisterpartei ÖVP, diesem Antrag nicht zuzustimmen, blieb erfolglos. Da die VP geschlossen für den Antrag der FP stimmte, verließen die Gemeinderäte von SP und Grünen den Sitzungssaal.

"Entwürdigende" Debatte

Für Bürgermeisterin Gisela Gabauer (VP) war die Aufregung nicht ganz verständlich, da mit der Verringerung der Subvention für das Mauthausen Komitee Gallneukirchen keineswegs dessen Aktivitäten in Frage gestellt werden sollten. Vielmehr regte sich Gabauer darüber auf, dass die Gemeinderäte von SPÖ und Grünen den Antrag der FPÖ für nicht akzeptabel hielten. Die Gesprächskultur sei "entwürdigend und unsachlich" gewesen, ließ die Bürgermeisterin wissen, die die Kritiker auch in der Sitzung ermahnt hatte, unwürdige Wortwahl zu unterlassen.

Nachdem die Mandatare von SPÖ und Grünen den Gemeinderatssaal verlassen hatten, führte Gabauer die Sitzung weiter, als wäre nichts geschehen.

