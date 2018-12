"Was man am liebsten tut, macht man am besten"

LINZ. "Forum Creative Industries" bringt Wolf Lotter in die Linzer Tabakfabrik: Er tritt für "barrierefreies Denken" ein.

Wolf Lotter ist morgen in der Linzer Tabakfabrik zu Gast. Bild: Sarah Esther Paulus

Bis 11. Dezember macht das von der Creative Region Linz & Upper Austria veranstaltete "Forum Creative Industries" die Linzer Tabakfabrik zur Diskussions- wie Erfahrungsaustausch-Zone für Kreative. Morgen, 7. Dezember, können Interessierte ab 13 Uhr bei den "Open Studios" Unternehmen und kreative Köpfe kennenlernen und ab 18 Uhr Experten zuhören. Einer von ihnen ist der Autor und Wirtschaftsjournalist Wolf Lotter (56), der im OÖN-Interview überzeugt davon ist, dass die wichtigste Innovation wir Menschen selbst sind.

OÖNachrichten: Innovation ist wichtig, weil sie uns Menschen vor Stillstand bewahrt. Doch warum wird diese Erneuerung nach wie vor fast ausschließlich mit neuen Technologien verbunden?

Wolf Lotter: Wir leben geistig im Industriezeitalter, und das wiederum ist auf naturwissenschaftliche Erkenntnis ausgerichtet. Das ist ja im Grunde sehr gut, aber es geht heute eben um weit mehr: Welche sozialen und kulturellen Innovationen müssen wir suchen, um in einer Wissensgesellschaft zurechtzukommen, die heute durch die Digitalisierung jeden Tag mehr an Form gewinnt?

Sie sagen, dass diese Verbindung des Innovationsbegriffes mit neuen Technologien verhindert, dass wir uns wirklich verändern. Wie meinen Sie das?

Wer sich auf Technik und Daten konzentriert, denkt immer daran, dass quantitatives Wachstum, also das Denken immer mehr und besser ist als das, was man hat. In einer gesättigten Gesellschaft ist das aber ein Irrtum. Wissensökonomie besteht aus individuellen Bedürfnissen. Wenn man schon alles hat, will man das, was für einen am besten passt. Und da gerät die Technik an ihre Grenzen.

Die neuen Technologien haben das Tempo erhöht, in dem wir uns alle bewegen. Wie sehen Sie als Kommunikationsprofi diese Beschleunigung der Information?

Skeptisch, weil es eigentlich nicht um ein generell höheres Tempo geht, sondern um mehr sichtbare Komplexität. Heute ist alles offener und vielfältiger als vor 50 Jahren. Das führt dazu, dass man gleichzeitig mehr sieht. Und dann ist man natürlich irritiert. Wir lernen gerade mühsam, mit Vielfalt zurechtzukommen. Wir müssen wieder lernen, selbst zu entscheiden.

Was macht die Veränderung im Kopf, also im Denken, so schwer?

Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht – das ist menschlich. Neues hat immer ein Risiko. Wo Menschen in Schulen eher zum Mitmachen abgerichtet werden als zum Selberdenken, ist ein solches Ergebnis kein Wunder. Kulturelle Innovationen bestehen darin, dieses Dilemma aufzulösen: Erzieht zur Neugierde!

Sie sagen, wir brauchen Ermöglicher. Aber wie viel Ermöglichung lässt unser System überhaupt zu?

Warum ist es eigentlich unser System? Wir müssen uns nicht mit gottgegebenen Verhältnissen abfinden, wir können die Welt gestalten und verändern. Was man braucht, sind Menschen, die das wissen – am besten Chefs, die andere in die Lage bringen, ihr Potenzial zu entfalten. Davon haben alle etwas. Was man am liebsten tut, macht man auch am besten.

Muss ein Ermöglicher eine Art Rebell sein?

Nein, Rebellen schlagen alles kurz und klein. Ermöglicher sind Führungskräfte, die andere nach vorne bringen – und nicht sich selbst.

Wie weit ist die stille Revolution schon fortgeschritten?

Weiter, als wir glauben. Selbstbestimmung, das zentrale Thema meines Innovationsbegriffs, ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Niemand geht mehr zurück ins Glied und wird reiner Empfehlsempfänger, erst recht nicht die gut ausgebildeten Leute, die in Zeiten, in denen Automaten und Algorithmen Routinearbeit übernehmen, dringendst gebraucht werden.

Was braucht es in der nahen Zukunft, damit wir als Gesellschaft den Wandel der Zeit auch aktiv mitbestimmen?

Die Erkenntnis aus meiner Streitschrift umsetzen: Die wichtigste Innovation des 21. Jahrhunderts sind wir selbst. Das heißt: Fördern von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung auf allen Ebenen. Strukturen in Firmen, die Selbermachen fördern, statt zu verhindern. Weniger Kontrolle, mehr Zutrauen. Ich rede nicht von blindem Vertrauen. Aber wenn man Leute beschäftigt, die man ständig anweisen und kontrollieren muss, dann stimmt mit dem Chef etwas nicht. Und in der Gesellschaft ist es auch so. Zu viel Kümmern erzeugt Verkümmerte.

Woran haben Sie den Ermöglicher an sich erkannt?

Ich hätte den Anspruch bei mir selbst nicht, weil ich außer mir selbst niemanden führe. Aber gute Leadership gibt es. Es ist, wie Warren Bennis gesagt hat, eine Frage des Charakters. Wenn man Menschen mag, was ich tue, ist man an deren Entwicklung interessiert und hält auch Rückschläge gut aus.

