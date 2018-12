Verwirrung um 1. Linzer Silvesterpfad: Party- und Genussmeile doch abgesagt

LINZ. Bereits Tausende hatten sich in den sozialen Medien interessiert gezeigt.

Es sollte eine Art Streetfood-Festival zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester werden: Der erste Linzer Silvesterpfad in der Innenstadt, ein Äquivalent zum bereits seit Jahren etablierten Wiener Silvesterpfad.

Auf verschiedenen Linzer Tourismusseiten, wie etwa linztourismus.at, wurde die Veranstaltung gestern noch angekündigt, obwohl sie laut Veranstalter Manuel Fellner von Streetfood Austria aufgrund von Terminkollisionen schon längst abgesagt worden war: "Da wir unter anderem durch den parallel stattfindenden Silvesterstadl in der Tips-Arena nur eingeschränkte Kapazitäten gehabt hätten, haben wir uns zu der Absage entschieden", sagt Fellner.

Kaum Infos im Magistrat

Bereits Tausende hatten sich in den sozialen Medien interessiert gezeigt. Sie werden wohl aber bis nächstes Jahr warten müssen. Dann will Fellner einen zweiten Anlauf starten. Der Veranstalter sei zwar an sie herangetreten, sagt Anke Merkl von der Wirtschaftsabteilung des Linzer Magistrats, jedoch "habe ich dann nichts mehr von dem Herrn gehört". Sie ergänzt, dass sich der Termin auch mit dem Abbau des Weihnachtsmarktes überschnitten hätte.

Der Silvesterpfad hätte von 27. bis 31. Dezember stattfinden sollen. Den Besuchern sollte etwa ein Einkaufsangebot mit Gutscheinen und Spezialmenüs in den Linzer Restaurants geboten werden sowie ein Kultur- und ein "Nightline-Pfad" mit DJs und Partys.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema