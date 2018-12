Unterstützung für Bauernhof-Projekt

ALTENBERG. Einen ehemaligen Bauernhof in Altenberg bei Linz hat das Diakoniewerk für einen besonderen "Ort zum Leben" für 17 Menschen mit Autismus erstanden.

Dieser Hof ist seit Herbst dieses Jahres nicht nur Wohnplatz, sondern bietet auch Möglichkeiten der sinnvollen Beschäftigung für die dort Wohnenden an. "Zum Start des Hof-Betriebes fehlt es aber noch an vielem", sagt Andreas Fiereder von "Two In A Box Architekten" in Ottensheim. Deshalb hat das Architekturbüro statt Kundengeschenken dem Diakoniewerk 2500 Euro gespendet.

