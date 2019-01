Trotz Rekordbudget hat Linz zu wenig Personal für Betreuung von Senioren

So nebenbei: Was tut eigentlich Sozial-Vizebürgermeisterin Hörzing so den ganzen Tag, ausser dass sie "mit etwas rechnet" und uns erklärt, warum manche Sachverhälte "sehr schwierig sind". Arbeitet sie in ihrem Ressort auch manchmal proaktiv, was man für jemanden, der ein Vizebürgermeistergehalt bezieht, wohl erwarten könnte, oder reagiert und beschönigt sie nur die meiste Zeit?