Tote Hose in Leonding? "So viel Leben würden sich andere Städte wünschen"

LEONDING. Leondings Stadtchef reagiert auf OÖN-Bericht: "Jährlich 400.000 Euro für Belebung des Zentrums."

"Tote Hose in Leonding?", fragten die OÖN vergangene Woche in einem Artikel – und thematisierten, dass derzeit gleich vier Geschäfte und Lokale in bester Lage im Zentrum der 28.000-Einwohner-Stadt leer stehen.

Der Artikel rief zahlreiche Reaktionen hervor, unter anderem von der Leondinger Stadtführung. "So viel Leben wie in Leonding würden sich andere Städte wünschen", konterte Vizebürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) in einer Stellungnahme. Trotz der aktuellen Leerstände gebe es im Zentrum zahlreiche Angebote zum Einkaufen oder Konsumieren.

Das sieht Bürgermeister Walter Brunner ähnlich: "Uns ist schon klar, dass die Frequenz nicht immer so riesig ist. Das liegt auch an unserer Lage zwischen Linz und der Plus City." Dennoch unternehme die Stadt viel, um das Zentrum rund um den Stadtplatz zu beleben. "Pro Jahr gibt die Stadt rund 400.000 Euro dafür aus." Finanziert werden damit unter anderem das zweistündige Gratisparken in der Rathaus-Tiefgarage, das Stadtfest, der Adventmarkt, Open-Air-Konzerte und der Eislaufplatz (heuer von 15. Dezember bis 24. Februar). Auch die Mieten für die Lokale im Rathausgebäude seien vergleichsweise günstig, sagt Brunner und kündigt an: "Unsere neue Standort-Agentur wird sich der Leerstände annehmen."

