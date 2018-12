Top 5 der Linzer Konditoreien

LINZ. Von Geheimtipps bis wohl bekannt: Die subjektive Hitparade der Linzer Konditoreien.

1. Jindrak am Pöstlingberg: Es gibt zwar neun Filialen des alteingesessenen Mehlspeisen- und Tortenproduzenten, doch in jener am Pöstlingberg gibt’s zur süßen Wonne die Aussicht dazu.

2. Preining im Sky Garden im Biesenfeld, Dornacher Str. 13, Linz-Urfahr: Johann Preining jun. ist als Tortenmeister so bekannt, dass sogar Mode-Luxusmarken auf ihn aufmerksam wurden.

3. Café Bohne, Wiener Str. 40: Christine Sonnleitner führt seit 2017 den Standort der früheren Konditorei Bruckmüller. Die Mehlspeisen liefert Kemetmüller aus Neuhofen/Krems.

4. Konditorei Heuschober, Martin-Luther-Platz und Südbahnhof: Viele meinen, dass es hier den besten Milchrahmstrudel gibt. Alexander Heuschober, den "Tortenmacher" freut’s.

5 Café Orchidee, Botanischer Garten, Roseggerstr. 20: Die Gastro-Familie Benetseder hat am Freinberg eine süße Oase geschaffen, in der nicht nur am Sonntag oft "Überfüllungs-Alarm" herrscht, was als deutliches Indiz dafür zu werten ist, wie offenbar beliebt das Cafe und wie gut das süße Angebot dort ist. Die Mehlspeisen liefert die Konditorei Baumberger aus St. Florian bei Linz.

