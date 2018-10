"Tinamisu" nun neu in Linz

LINZ. Drei Jahre waren ihre italienischen Spezialitäten ein Geheimtipp im Geschäft in Steyregg. Jetzt startet Tina Stoica in Linz.

Hauseigentümer Martin Kladensky, Tina Stoica, Norbert Langer Bild: haas

Ab morgen, Donnerstag, hat "Tinamisu" am Graben 21 offen. Das Geschäftslokal stand länger leer. Denn Hauseigentümer Martin Kladensky lebt seine italophile Ader aus und wartete, bis Tina übersiedeln wollte. Die gebürtige Rumänin lebte 20 Jahre in Salò am Gardasee und hat Kontakte zu italienischen Produzenten aufgebaut. "Wir kennen die Familien", sagt Tina Stoica, die von ihrem Mann Norbert Langer unterstützt wird. Der ist auch Musiker und spielt morgen ab 17 Uhr zur Eröffnung auf. Daneben ist die "Durchreise", die Kladenskys Ehefrau Elke mit Gerda Liehmann betreibt. Verkauft werden Mitbringsel von besonderen Reisen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema