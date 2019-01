Streit beigelegt: Zustimmung für Baiers Programm

LINZ. "Am Ende wird immer alles gut." Mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Klaus Luger (SP) ein Treffen, das gestern Nachmittag in seinem Büro stattgefunden hat.

Im Zentrum stand dabei die "Wirtschaftsstandortagenda 2027" von Wirtschaftsreferent Bernhard Baier (VP). Dieses 74.000 Euro teure Programm war im Dezember-Gemeinderat durchgefallen und von SPÖ, FPÖ und Grünen heftig kritisiert worden.

Nach dem gestrigen Treffen, an dem neben Luger und Baier auch die Wirtschaftssprecher Dietmar Prammer (SP) und Wolfgang Grabmayr (FP) teilnahmen, dürfte der Streit beigelegt sein.

Bis zur Sitzung des Wirtschaftsausschusses am kommenden Dienstag werde Baier zu jenen sechs Handlungsfeldern, die in der Agenda definiert wurden, "auch konkrete Maßnahmen hinzufügen. Wenn das so passiert, sind wir zufrieden", sagt Luger.

Grüne für Standortmanagement

Auch für Gemeinderat Bernhard Seeber (Grüne), der an dem kurzfristig einberufenen Treffen nicht teilnehmen konnte, stimmt der Weg. "Die inhaltliche Konkretisierung macht es möglich, dass im Wirtschaftsausschuss alle gemeinsam die Agenda weiterentwickeln können." Damit dürfte die Agenda in der nächsten Gemeinderatssitzung am 24. Jänner mit der Zustimmung aller Parteien beschlossen werden.

Unabhängig davon wird Seeber am 24. Jänner noch einen Antrag zur Schaffung eines Standortmanagements einbringen. Zusammen mit klaren Förderrichtlinien sollen Händler in die Innenstadt gelockt und ungenutzte Geschäftsflächen rasch wieder mit Leben erfüllt werden. Seeber geht es dabei um Flexibilität. Man müsse bei der Vermeidung von Leerständen an der Landstraße auch über Zwischenlösungen und "kurzfristige Mietzuschüsse" nachdenken dürfen, so Seeber. Ein Standortmanagement ist für Baier bei der Wirtschaftskammer denkbar. Gespräche gebe es auch mit dem City Ring, was dieses Thema angehe.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema