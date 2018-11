Sparkasse eröffnete neue Filiale in Feldkirchen

FELDKIRCHEN AN DER DONAU. Die offizielle Eröffnung fand am Weltspartag statt – 1100 Kunden werden ab sofort betreut.

Filialleiterin Evelyne Lehner hat ab sofort alle Hände voll zu tun. 1100 Kunden werden ab sofort in der neuen, modern ausgestatteten Sparkasse am neuen Standort in Feldkirchen betreut. Eröffnet wurden die an Kundenbedürfnisse angepassten Räumlichkeiten mit Selbstbedienungsgeräten und interaktiven Displays am 31. Oktober, dem Weltspartag.

"Wir freuen uns über die positive Entwicklung des Filialstandortes. Für die Zukunft sehen wir ganz klar Potential im Finanzierungsbereich", sagt Filialdirektor Thomas Lettner auf die rege Bautätigkeit und die steigende Zahl an Betriebsansiedelungen im Umland hin.

Auch die Zahlen bestätigen diese Aussage. So stieg das Finanzierungsvolumen um 2,2 Prozent auf mehr als vier Millionen Euro. Auf der Einlagenseite konnten insgesamt 14,7 Millionen Euro verbucht werden. Von Zahlen unbeeindruckt zeigte sich Pfarrer Josef Pesendorfer. Dieser erzählte bei der Eröffnung, dass dies bereits die dritte Segnung der Sparkasse in Feldkirchen sei – "jedes Mal ein paar Meter weiter weg vom Pfarrhof".

Ein Zeichen dafür, dass die Sparkasse wächst.

