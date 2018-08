Sommer, Sonne, Stress

LINZ. Peter Brandstätter ist seit 18 Jahren Bademeister. Die OÖNachrichten besuchten das "Mädchen für alles" bei der Arbeit im größten Freibad der Stadt.

Bademeister Peter Brandstätter fing als Saisonkraft an. Heute ist er Herr über die Sicherheit der Schwimmer am Sportbecken. Bild: Alexander Schwarzl

Strahlender Sonnenschein, ein kühles Becken und ein Platz im Schatten: Bademeister scheint bei den aktuell heißen Temperaturen einer der besten Jobs zu sein. Einer, der es wissen muss, ist Peter Brandstätter. Bereits seit 18 Jahren ist er Bademeister im Parkbad, dem größten Freibad in Linz.

Zwischen Umkleidekabinen, aufgeschüttetem Sand und Zehn-Meter-Turm wacht er über die Badegäste. Rund um das Sportbecken haben sich am Vormittag noch nicht allzu viele Menschen eingefunden. Es sieht ruhig aus. "Der größte Schub kommt zwischen 13 und 14 Uhr", sagt Brandstätter.

Doch auch bei den noch überschaubaren Besucherzahlen muss er wachsam sein. Bereits nach wenigen Minuten pfeift er einen Schüler aus dem 50 Meter langen und 25 Meter breiten Sportbecken. Der Junge ist, trotz Verbotsschild, ins Becken gesprungen. Brandstätter ermahnt ihn: "Wenn du es lesen kannst, dann halt dich dran." Der Bub taucht zurück ins Wasser – diesmal springt er von der erlaubten Seite hinein.

Abkühlung vor der Arbeit

Der Blick des Bademeisters wandert während des Gesprächs stetig zwischen Sport- und Sprungbecken. Einzelne Badegäste kommen immer wieder auf ihn zu. "Meine Kollegen und ich sind Mädchen für alles", sagt er. Und tatsächlich: Ein junger Bursche fragt ihn nach Tischtennis-Schlägern, ein Vater erkundigt sich, ob er mit seinem Sohn im Sprungbecken schwimmen darf. Eine ältere Dame will wissen, ob sie die Hängematte auf der seit Mai eröffneten Sandfläche reservieren darf, da sie auch gerne mal dort sitzen würde.

Hinter den Kulissen

Das sei der leichte Teil der Arbeit. Hauptsächlich werden die Badegäste ermahnt, dass sie nicht auf den Schwimmleinen sitzen und ihren Müll aufräumen sollen. Was die Badenden nicht sehen, ist, dass die Bademeister regelmäßig die Filter des Sport- und Sprungbeckens spülen müssen. Dienstags und donnerstags sitzen sie in der Früh auch an den Eintrittskassen. "Wenn es so heißt ist, sind die Tage schon lang", sagt Laszlo N., ein Kollege von Brandstätter.

Und das sind sie in der Tat. Zehn Stunden dauert eine Schicht, fünf Mal die Woche. Die Bademeister sind immer zu zweit vor Ort, zusätzlich gibt es eine Person, die herumgeht – immerhin verfügt das Parkbad über eine 30.000 Quadratmeter große Parkanlage – und nach dem Rechten schaut.

Unfallgefahr Zehn-Meter-Turm

Dass das nötig ist, zeigt ein Beispiel vergangener Woche. Der 27-jährige Patrick Brandstetter will einen Kopfsprung vom Zehn-Meter-Turm machen, landet auf dem Rücken und kann sich kaum aus dem Wasser ziehen. Die Bademeister sind sofort da. "Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist das schwarze Kapperl vom Bademeister", sagt der Linzer. Danach wird er ohnmächtig.

"Ich will mich heute bei den Bademeistern bedanken. Die waren sofort da und haben mir geholfen.“

Patrick Brandstetter

Er hat eine Gehirnerschütterung und Prellungen. Jetzt will er sich bei seinen Helfern bedanken. "Sie waren sofort da und haben mir geholfen", sagt er. Dass der Notarzt kommen muss, passiert in der Regel ein bis zwei Mal pro Saison. "Zum Glück nicht öfter", sagt der Bademeister und konzentriert sich wieder auf die Schwimmer im Sportbecken.

