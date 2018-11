Selbsternannte Bürgerwehr fiel in Linz nicht auf

LINZ. Nach einem Bericht der Sicherheitsbehörden ist die selbsternannte Bürgerwehr mit dem Namen "Viking Security Austria" nicht, wie in sozialen Medien angekündigt, am vergangenen Wochenende durch Linz patrouilliert.

"Die Patrouillen haben in dieser Form offenbar nicht stattgefunden", informierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern die Mitglieder der oberösterreichischen Landesregierung. Eine Überwachung allfälliger Tätigkeiten der "Bürgerwehr" durch eine Sonderstreife der Polizei habe jedenfalls keine Auffälligkeiten ergeben, hieß es in dem von Stelzer zitierten Bericht der Sicherheitsbehörden.

Man werde die Entwicklungen weiterhin genau beobachten, da bei "derartigen Gruppierungen immer Vorsicht geboten" ist, so Stelzer. Die Plattform mit dem Namen "Viking Security Austria" wurde Mitte August dieses Jahr in sozialen Medien gegründet. Mittlerweile gebe es auch "Unterorganisationen" in Oberösterreich.

Die Bürgerwehr selbst zeigte auf Facebook Bilder, auf denen mehrere Männer in Vikings-Jacken vor der PlusCity in Pasching zu sehen sind:

Auf eine Anfrage der OÖNachrichten, wie die erste Patrouillen verlaufen sei, antworteten die Verantwortlichen bis dato nicht. Auf der Facebook-Seite "Spotted Bürgerwehr", die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Aktivitäten der "Vikings Security Austria" zu dokumentieren, wurde ein Foto gepostet, das eine Gruppe von Männern in der Nähe des Linzer Stadions zeigt, einer der Männer trägt eine Jacke mit dem Logo der Wikinger.

Video: In der Linzer Stadtpolitik stoßen die Aktivitäten der selbsternannten Bürgerwehr auf breite Ablehnung. Im OÖN-Gespräch hat Bürgermeister Klaus Luger vor einer Woche klar Stellung bezogen. Mehr zu den Reaktionen lesen Sie hier.

1 Kommentar alleswisser (9585) 06.11.2018 09:12 Uhr Indem diese Facebook-"Bürgerwehr" (bewusst) soviel mediale und dann auch polizeiliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, waren die eingesetzten Polizisten nicht an anderer Stelle unterwegs.



Somit hat die "Bürgerwehr" dafür gesorgt, dass die Unsicherheit in Linz steigt und tatsächliche verbrechen leichter begangen werden können. Antwort schreiben

