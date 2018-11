Sehbehindertem Mann Geld aus der Hand gerissen

LINZ. Einen besonders dreisten Raub meldet die Polizei in Linz: Ein unbekannter Täter folgte einem sehbehinderten Mann in eine Bank und entriss ihm dort das behobene Geld.

Symbolbild Bild: Volker Weihbold

Der 56-jährige Linzer wollte am Samstagnachmittag eine Bank in der Linzer Ziegeleistraße betreten, hatte wegen seiner Sehbehinderung jedoch Probleme beim Öffnen der Zutrittstür. Da bot ein Mann mit ausländischem Akzent ihm Hilfe an. Der 56-Jährige bemerkte dabei nicht, dass ihm der Unbekannte in die Bankfiliale folgte. Dort behob der Linzer 200 Euro in Zehn-Euro-Scheinen. Beim Zählen der Scheine riss ihm der Täter 80 Euro aus der Hand. Das Opfer steckte die restlichen Scheine in die Geldtasche, der Dieb konnte unerkannt entkommen.

