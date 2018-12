Sabine und ihr Schützling Manuel feiern zu zweit

LEONDING. Besondere Weihnachten in St. Isidor.

Sabine Jurecek und Manuel feiern gemeinsam. Bild: Caritas

Zu den Menschen, die am Weihnachtstag arbeiten, gehört auch Sabine Jurecek aus Eidenberg, die in der Caritas-Einrichtung St. Isidor in Leonding beschäftigt ist.

Bis auf den 15-jährigen Manuel fahren in ihrer sonst fünfköpfigen Wohngruppe alle nach Hause. Jurecek bleibt bei Manuel: "Wir machen uns zu zweit einen schönen Weihnachtsabend. Weihnachten mit Kindern zu feiern, ist etwas Besonderes. Ich mache den Weihnachtsdienst sehr gerne", sagt die 34-Jährige. In St. Isidor, wo beeinträchtigte Kinder wohnen und Therapien bekommen, ist es am 24. Dezember immer sehr still. Fast alle Kinder sind bei ihren Familien. Manuel aber bleibt in St. Isidor. Seine Familie kommt ihn am Christtag besuchen. Der 15-Jährige freut sich auf den Heiligen Abend mit "seiner Sabine". Er mag die besondere Stimmung in dieser Zeit, die Ruhe und die Stille. Ähnlich geht es Jurecek, die sagt: "Ich mag es, mit Manuel Weihnachten zu feiern."

