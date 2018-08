Radwege in der Stadt bleiben ein Aufreger

LINZ. Den Umstand, dass im Vorjahr in Linz nur ein Fünftel des Radwegbudgets ausgeschöpft worden ist (121.394 von 535.000 Euro), nehmen der grüne Mobilitätssprecher Klaus Grininger und VP-Klubchef Martin Hajart zum Anlass, weiter Kritik zu üben.

Zu wenig sichere Radwege Bild: Alexander Schwarzl

Das Faktum, dass bei der jüngsten Bürgerbefragung 33,2 Prozent der teilnehmenden Linzer angegeben hatten, dass sie mit der Verkehrssituation für Radler in der Stadt unzufrieden sind, "zeigt einen klaren Handlungsbedarf auf", sagt Hajart. Grininger sieht dies ähnlich und fordert Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) auf, "endlich in die Gänge zu kommen".

Das lässt Hein so nicht stehen und verweist zum einen darauf, dass das Radwegenetz bereits unter seinen Vorgängern nicht ausreichend erweitert worden sei. Zum anderen sei das Problem auf der Nibelungenbrücke derzeit (solange die neue Donaubrücke nicht fertig ist) nicht lösbar, weil es sonst zu unzumutbaren Stauungen für den Individualverkehr kommen könnte. An der Beseitigung eines anderen Nadelöhrs werde aber gearbeitet. Entlang der Waldeggstraße an der Westeinfahrt werde bis zur Fertigstellung des Westrings ein provisorischer Radweg errichtet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema