Radwegbau geht nur schleppend voran: Nur 21 Prozent des Budgets genutzt

Ein Grund ist laut zuständigem Stadtrat Verzögerung des Radwegbaus bei der Tabakfabrik.

Das Linzer Radwegnetz hat etliche Schwachpunkte. Ein besonders gefährlicher Bereich ist für Radfahrer die Nibelungenbrücke. Bild: Weihbold

LINZ. In der Stadt Salzburg und in Bregenz wird jeder fünfte Weg mit dem Rad zurückgelegt, der Radfahreranteil beträgt 20 Prozent. In Linz legt man nicht einmal jeden zwölften Weg auf dem umweltfreundlichsten Fahrzeug zurück. Hier macht der Radfahreranteil bei den Alltagswegen acht Prozent aus. Doch der Linzer Gemeinderat hat bereits 2012 beschlossen, den Anteil bis 2020 auf 15 Prozent zu steigern.

Immerhin 535.000 Euro hat der Gemeinderat für 2017 als Radwegbudget genehmigt. Doch dieser Haushaltsposten wurde nur zu 21 Prozent ausgeschöpft. Das geht aus dem Rechnungsabschluss für das Linzer Budget im Jahr 2017 hervor. Demnach wurden von den beschlossenen 535.000 Euro nur 121.394 Euro ausgegeben.

Für das heurige Jahr genehmigte der Gemeinderat ein Radwegbudget von nur noch 330.000 Euro. Der für den Radwegbau zuständige Infrastrukturreferent Stadtrat Markus Hein (FP) nennt zwei Ursachen, warum das Budget nicht ausgeschöpft wurde: "Der Radweg zwischen Linz und Puchenau ist noch in Bau und somit noch nicht abgerechnet." Zweite Ursache sei, dass sich der Bau eines Radweges auf der ehemaligen Trasse der Mühlkreisbahn auf der Linzer Seite bei der Tabakfabrik verzögert habe. Ursache für diese Verzögerung sei laut Stadtrat Hein ein Streit wegen der Eigentumsverhältnisse gewesen: "Das ist jetzt aber geklärt."

Genehmigte Mittel zum Ausbau der Radwege nur zum Teil zu nutzen, hat in Linz allerdings Tradition. Unter den im Zeitraum 2010 bis 2015 amtierenden Verkehrsreferenten Klaus Luger und Karin Hörzing (beide SP) wurden nur 64 Prozent der genehmigten Mittel für die Verbesserung des Radwegnetzes genützt.

Budget seit Jahren gesunken

In den vergangenen 25 Jahren haben die Investitionen in Linzer Radwege überhaupt deutlich abgenommen. Am höchsten waren die Ausgaben in der Gemeinderatsperiode von 1992 bis 1997. Zwischen 1998 und 2003 gingen die Ausgaben stark zurück. Zwischen 2004 und 2009, als der mittlerweile verstorbene Jürgen Himmelbauer (Grüne) Verkehrs-Stadtrat war, stieg das Budget noch einmal leicht an.

Martin Hajart, Obmann der VP-Fraktion im Gemeinderat, kritisiert die Entwicklung scharf: "Gerade jetzt wäre eine Erhöhung des Radfahr-Anteils nötig. Denn Linz versinkt ja täglich im Stau." Mit der derzeitigen Linie werde man in Linz das beschlossene Ziel, den Radleranteil bis 2020 auf 15 Prozent zu erhöhen, nicht erreichen, sagt Hajart. (gsto)

Linz: Wenig Radler und mehr Öffis

Mit einem Radleranteil von 20 Prozent bei den Alltagswegen gilt die Stadt Salzburg als vorbildlich in Österreich. Linz hat einen Radleranteil von acht Prozent, ist somit mit Wien und Eisenstadt Radler-Schlusslicht in Österreich.

Dass Salzburg beim Radleranteil so weit vor Linz liegt, habe mit dem öffentlichen Verkehr zu tun. Das sagen Linzer Stadtpolitiker gern, wenn sie den geringen Radleranteil in Linz erklären wollen.

In der Stadt Salzburg werden laut Angaben der Umweltorganisation Greenpeace nur 15 Prozent aller Alltagswege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. In Linz beträgt der Öffi-Anteil 21 Prozent. Nur in Wien und Innsbruck ist der Öffi-Anteil laut Greenpeace höher.

