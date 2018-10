Radelnde Verkehrssünder im Visier der Polizei

LINZ. Radfahrer auf der Nibelungenbrücke gestraft.

Es war gegen sechs Uhr morgens auf der Nibelungenbrücke, schreibt OÖN-Leser Klaus W., als er von der Polizei aufgehalten wurde und 20 Euro Strafe zahlen musste. Der Anlass: Er war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in die falsche Richtung unterwegs. Auch Leser Alexander L. wurde am frühen Morgen aus dem gleichen Grund gestraft, er spricht von einer "Aktion scharf" gegen Radfahrer.

Aber gibt es eine solche tatsächlich? "Wir haben noch nie so viele Beschwerden bekommen wie jetzt über Radfahrer, die sich nicht an die Bestimmungen halten", sagt der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. "Das hat in den vergangenen Jahren eindeutig zugenommen. Damit wir das wieder in den Griff bekommen, sind die Polizisten angehalten, einzuschreiten, wenn sie Fehlverhalten von Radfahrern wahrnehmen." Eine echte Schwerpunktaktion gegen radfahrende Verkehrssünder gebe es in Linz aber nicht: "Dazu fehlen uns die Ressourcen."

Meist nur Abmahnung

Häufige Gründe für Beschwerden seien etwa Radfahrer, die auf Gehwegen oder gegen die Einbahn unterwegs sind. "Das kommt im gesamten Stadtgebiet vor, am schlimmsten ist es aber in der Innenstadt", sagt Pogutter.

In den meisten Fällen bleibe es ohnehin bei Abmahnungen, es wird aber sehr wohl auch gestraft: 35 Euro kostet es beispielsweise, als "Geisterfahrer" in der Einbahn unterwegs zu sein.

Dass sich Radfahrer über die Strafen beschweren, kann Pogutter nicht nachvollziehen: "Man muss sich nur an die Verkehrsregeln halten, dann hat man ohnehin nichts zu befürchten." (wal)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema