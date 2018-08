Rabiater Ladendieb schlug um sich und verletzte Polizisten

LINZ. Heftigen Widerstand leistete ein Dieb, der in einem Geschäft an der Linzer Landstraße Lebensmittel stehlen wollte.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Der Schwarzafrikaner hatte Donnerstagfrüh in einem Geschäft versucht, Lebensmittel mitgehen zu lassen. Als er von einem Mitarbeiter ertappt wurde, schlug er diesem mit der Faust ins Gesicht. Darauf floh der Mann. Am Hauptbahnhof wurde eine Polizeistreife auf einem Bahnsteig auf den Ladendieb aufmerksam, dieser entkam jedoch auf den Gleisen in Richtung Unionkreuzung. Kurze Zeit später entdeckten Polizisten den Mann wieder auf dem Bahnsteig und nahmen ihn fest. Dabei schlug der Täter wild um sich und verletzte zwei Polizistinnen. Auch im Polizeianhaltezentrum stellte er sein rabiates Verhalten nicht ein. Er hatte keine Dokumente bei sich und machte unklare Angaben zu seiner Identität. Während der Befragung verletzte er zwei weitere Polizisten und bedrohte sie mit dem Umbringen. Die Identität des Mannes konnte bisher nicht geklärt werden.

