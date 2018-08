Prozess gegen Zusteller 13.000 Euro veruntreut?

LINZ. Depotleiter bekannte sich nicht schuldig.

Prozess am Landesgericht Linz Bild: APA/BARBARA GINDL

In 33 Fällen soll der 48-jährige Ex-Depotleiter eines Paketzustelldienstes in Ottensheim die einkassierten Nachnahmegebühren nicht weitergeleitet, sondern in die eigene Tasche gesteckt haben. Der Schaden beträgt laut Anklage mehr als 13.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung Veruntreuung vor. Im Fall der Verurteilung würden dem 48-Jährigen bis zu drei Jahre Gefängnis drohen. Der Angeklagte bekannte sich gestern im Prozess abermals nicht schuldig: er habe die Geldbeträge nicht weggenommen. Sein Verteidiger legte zum Beweis seiner Unschuld eine Umsatzliste des Kontos vor, aus dem sich keinerlei verdächtige Eingänge ergeben würden.

Als Zeuge vernahm Richter Benedikt Weixlbaumer einen Qualitätsmanager des Zustelldienstes. Seit der beschuldigte, ehemalige Mitarbeiter weg sei, gebe es im Depot in Ottensheim keine solchen Fälle mehr. Freilich könne es aber vorkommen, dass ein Zusteller schlicht vergesse, die Nachnahmegebühren vom Kunden einzukassieren, schränkte der Manager ein.

"Dürftige" Anzeige

Er überreichte dem Richter zwei dicke Aktenordner mit Rechnungsbelegen, die zeigen sollen, dass der Ex-Mitarbeiter die Gelder veruntreut hatte. "So würde man sich die Anzeige wünschen", sagte der Richter. Denn das Material der Anzeige sei "dürftig". Ein Urteil stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

