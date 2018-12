Plattform „Ulf“ hat bereits 2000 Freiwillige vermittelt

LINZ. Seit 2008 gibt es das Unabhängige Landesfreiwilligenzentrum (Ulf). Seither wurden über diese Drehscheibe bereits 2000 Freiwillige vermittelt. Die meisten Helfer arbeiten im Sozialbereich, etwa in Seniorenheimen oder in Horten.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige, etwa in der Arbeit mit Flüchtlingen Bild: ulf/Christopher Sonnleitner

Dieses Projekt ist österreichweit einzigartig: Mehr als 2000 ehrenamtliche Helfer hat das Unabhängige Landes-Freiwilligenzentrum (Ulf) seit seiner Gründung vor zehn Jahren vermittelt, rund 1700 Personen sind bereits in der Datenbank. Seit 2008 können sich bei Ulf Personen melden, die sich im sozialen Bereich engagieren wollen. Sechs Mitarbeiter beraten die Interessierten – genauso wie Vereine, die Helfer suchen. So werden Personen vermittelt, die in Senioren in Heimen besuchen oder für Kinder in Horten da sind. „Ohne das Ulf gäbe es nicht so viele Freiwillige im Sozialbereich“, sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP), deren Ressort das Ulf gemeinsam mit dem Sozialministerium finanziert.

Vermittelt werden die Interessierten an mittlerweile 400 Einrichtungen und Vereine in ganz Oberösterreich. „Persönliche Beratung und Begleitung ist uns besonders wichtig“, sagt Leiterin Nicole Sonnleitner. Interessant ist, dass besonders junge Erwachsene für das ehrenamtliche Engagement offen sind: die größte Gruppe jener, die über das Ulf engagiert wurden, sind die 20- bis 29-Jährigen. „Sie wollen einen sinnvollen Ausgleich zu ihrer Arbeit und der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagt Sonnleitner. Zum Zehn-Jahres-Jubiläum gibt es eine neue Homepage, die Interessierten hilft, sich über Vereine und Einsatzmöglichkeiten zu informieren. Am Mittwoch, 5. Dezember, gibt es ab 15 Uhr im Ulf, Martin-Luther-Platz 3, in Linz einen „Dankeschön-Punsch“.

