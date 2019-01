Perger Rettung hilft als "Grenzgänger" in Linz aus

PERG. Rotkreuz-Fahrzeuge aus dem Bezirk Perg sind seit einiger Zeit vermehrt als "Grenzgänger" unterwegs.

Immer wieder kommt es vor, dass Teams, die Krankentransporte zu Linzer Spitälern durchführen, auch in der Landeshauptstadt als Sanitäter einspringen. "Haben unsere Helfer in Perg nicht genug zu tun, dass sie jetzt so oft in Linz aushelfen", fragt sich ein OÖN-Leser aus dem Bezirk Perg. "Selbstverständlich helfen wir, wenn wir die ersten sind, die bei einem Notfall zur Stelle sein können. Das wäre ja schlimm, würden wir uns hier verweigern", sagt Pergs Bezirksrettungskommandant Christian Geirhofer. Nachdem Perg kein eigenes Krankenhaus hat, sei man oft in Linz unterwegs und könne dort Menschen in Notlagen helfen.

Der im Oktober eingeführte Digitalfunk TETRA ermöglicht es den Leitstellen-Disponenten des Roten Kreuzes, alle in der Nähe eines Notfalls befindlichen Rettungsfahrzeuge in ihrer Echtzeitbewegung auf dem Bildschirm zu sehen. Sie können somit auf einen Blick entscheiden, welcher Wagen die kürzeste Anfahrt zu einem Notfall hat. Ist beispielsweise bei einem Verkehrsunfall ein Perger Rettungsauto in der Nähe verfügbar, wird dieses zum Einsatz beordert.

Krankentransporte von Linzer Spitälern in umliegende Bezirke werden nur dann durchgeführt, wenn diese am Weg liegen – etwa in das zum Bezirk Urfahr-Umgebung gehörende Steyregg. Das sei vor Einführung des Digitalfunks nicht möglich gewesen.

