Originelle Geschenke aus Linz nicht nur für Linzer

LINZ. Wer zu Weihnachten Linzerisches schenken will, der wird beim Linz-Tourismus fündig.

Die neue Linzer-Torten-Dose Bild:

Dort gibt es wieder Originelles: Linzer Torten in einer künstlerisch gestalteten Dose, sehr preisgünstige Hotelübernachtungen und die Linz-Kulturjahreskarte (Preis 49 Euro) für den Eintritt in 13 Linzer Museen.

Die Linzer Torte, süße internationale Botschafterin, bekam wieder eine neue Hülle. Im Auftrag des Linz-Tourimus gestaltete der Linzer Künstler Robert Oltay eine Blechdose als Tortenverpackung. Oltay: "Ich habe eine Linz-Ansicht vom Pöstlingberg aus gemalt, mit Blick auf die Donau, auf die Stadt und auf das Land bis zum Gebirge." 8000 Dosen werden aufgelegt. Die Torte samt Kunstdose gibt es in sechs Linzer Bäckereien und Konditoreien. Sie kostet je nach Größe zwischen 6,50 und 16 Euro.

Für Bewohner von Linz-Stadt, Linz-Land und Urfahr-Umgebung bieten zehn Linzer Drei- und Viersternhotels von Jänner bis März 2019 eine Übernachtung pro Person um 59 Euro samt Gastro-, Kultur-, Einkaufs- und Wellnessgutscheinen an. Die "Zu Gast in deiner Stadt"-Gutscheine kann man ab sofort im Tourismusbüro im alten Rathaus und in der "Markthalle eins zwo" in der Altstadt kaufen.

