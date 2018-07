Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

TRAUN. Mehrere Anzeigen hat ein junger Mann ohne Führerschein aus dem Bezirk Wels-Land zu erwarten, nachdem er sich bei einer Polizeikontrolle in Traun nicht ausweisen konnte und noch dazu gestohlene Kennzeichen montiert hatte.

Symbolbild Bild: (Weihbold Volker)

Der 22-Jährige wurde in der Nacht auf Montag auf der B1 angehalten und von Polizeibeamten im Außendiesnt kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Lenker weder in Besitz einer gültigen Lenkberichtigung war, noch Fahrzeugdokumente bei sich führte. Ebenso wenig konnte sich der Mann ausweisen oder die vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände vorweisen. Bei der Befragung verstrickte er sich zudem in Widersprüche, so die Polizei.

Erhebungen ergaben, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht mit der aufrechten Zulassung des Fahrzeugs übereinstimmten und offensichtlich gestohlen worden waren. Der Besitzer der Kennzeichen hatte den Diebstahl der Kennzeichen noch nicht bemerkt und deshalb noch nicht zur Anzeige gebracht. Der 22-Jährige zeigte sich nicht geständig und gab an, die Kennzeichen von einem Freund bekommen zu haben.

Die Ermittlungen dauern noch an, so die Polizei am Montagnachmittag. Der 22-Jährige wird bei der

Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar rubicon (319) 23.07.2018 18:27 Uhr vom Freund bekommen?? Wie blöd muss einer für solch eine Ausrede sein?

Der junge Mann ist eine feige Nuß. Wenn er so einen Scheiß baut, sollte er dazu stehen und die Konsequenzen annehmen.. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema