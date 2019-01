Ohne Führerschein: Alkofahrt endet im Garten

GALLNEUKIRCHEN. 19-Jähriger beschädigte Autos, fuhr gegen Mauer.

Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein 19-Jähriger am Neujahrstag in Gallneukirchen. Obwohl er alkoholisiert war und keinen Führerschein besitzt, fuhr der Arbeitslose gegen zwei Uhr in der Früh mit dem Auto des Lebensgefährten seiner Mutter aus der Garage. Mit seinem Beifahrer (17) wollte er zum Bankomaten. Doch schon beim Ausfahren beschädigte er drei Autos. Er fuhr weiter. Unterwegs kam er von der Straße ab, prallte gegen eine Baustellenabsicherung und krachte gegen eine Gartenmauer. Lenker und Beifahrer flüchteten. Die Polizei fand den Lenker schließlich schlafend und blutend in der Wohnung seiner Mutter. Am Nachmittag zeigte sich schließlich eine weitere Folge der Spritztour: Aus dem demolierten Unfallauto dürften Getriebeöl und Treibstoff in die Gusen geflossen sein. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Ölfilm binden.

