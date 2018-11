ÖVP wettert weiter gegen geplante Schießanlage

LINZ. Areal soll nächste Woche umgewidmet werden.

Wie berichtet soll in den Bunkeranlagen im Ebelsberger Schlüsselwald eine Schießstätte für Sport- und Schützenvereine errichtet werden. Um diese Pläne realisieren zu können, muss die Flächenwidmung des Geländes geändert werden. Ein entsprechender Antrag steht in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag nächster Woche (6. Dezember) auf der Tagesordnung. Und alles deutet darauf hin, dass FPÖ und SPÖ einen mehrheitlichen Beschluss fassen werden.

ÖVP und Grüne hingegen bleiben bei ihrer Kritik und lehnen die Umwidmung des Geländes ab. Auch die "Ebelsberger Bürgerinitiative" läuft Sturm gegen das Projekt und hat 560 Unterschriften gesammelt, die kürzlich an Vizebürgermeister und VP-Chef Bernhard Baier übergeben wurden. "Ich verstehe die Bedenken der Anrainer. Eine derartige Schießanlage hat in einem Naherholungsgebiet und in unmittelbarer Umgebung dieses wertvollen Lebensraumes für Mensch und Tier nichts zu suchen", sagt Baier. Seine Partei will die Umwidmung ebenso ablehnen wie die Fraktion der Grünen.

Planungsstadtrat Markus Hein (FP) hingegen kann der Kritik wenig abgewinnen. Geschossen werde in der Anlage bei geschlossenen Türen, "und da ist ab einer Entfernung von 15 Metern kein Lärm mehr wahrnehmbar", sagt Hein.

SPÖ Ebelsberg hat Bedenken

Und während auch die SPÖ für die Schießanlage stimmen dürfte, ist bei Gegnern des Projektes ein Schreiben von Helmut Freudenthaler, dem Vorsitzenden der SPÖ-Sektion Ebelsberg, aufgetaucht. Darin "versteht" Freudenthaler die Argumente der Projektgegner. Doch leider habe die SPÖ "gerade kein Gemeinderatsmitglied, das für Ebelsberg zuständig ist", schreibt Freudenthaler. Doch er werde Bürgermeister Klaus Luger (SP) die ablehnende Haltung in der Causa "nahebringen".

