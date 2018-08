ÖVP fordert Schutzzone am Südbahnhofmarkt

LINZ. Nach dem Erlass der Schutzzone und des Alkoholverbots am Hessenplatz hat sich die Situation dort zwar beruhigt, die Alkohol- und Drogenproblematik ist allerdings teilweise in Richtung Südbahnhofmarkt abgewandert.

Etwas, das Marktreferent Bernhard Baier (ÖVP) nicht hinnehmen möchte: "Dieser wichtige Ort des gesellschaftlichen Miteinanders und der urbanen Lebensqualität ist denkbar ungeeignet für soziale Randgruppen".

Der Vizebürgermeister fordert in unmittelbarer Zukunft ein Alkoholverbot (ausgenommen Gastronomie) und, aufgrund der anliegenden Schulen, eine Schutzzone für das Gebiet rund um den Südbahnhofmarkt. Diese Maßnahmen sollen für Ruhe und Ordnung auf dem größten Linzer Markt sorgen.

Dass ein Verbot alleine das Problem nicht lösen wird, ist Baier klar. "Die Situation kann nachhaltig nur durch Sozialmaßnahmen gelöst werden", sagt er und appelliert damit an die politisch Verantwortlichen, dass "nach Monaten und Jahren der Diskussion" endlich ausreichend soziale Maßnahmen für alkohol- und drogenkranke Randgruppen getroffen werden müssten. Geht es nach Baier, so soll die Schutzzone "so rasch wie möglich" in Kraft treten.

